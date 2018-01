Venerdì 5 Gennaio 2018, 06:05 - Ultimo aggiornamento: 4 Gennaio, 21:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SALERNO - Colpire, ancor di più, lo spaccio al minuto di droga e i reati predatori. È uno degli obiettivi che il questore Pasquale Errico si pone per l’anno appena iniziato in modo da fornire, a tutti i cittadini, la massima percezione di sicurezza. E per garantire ciò, a parere del capo dei poliziotti salernitani che ieri ha fatto un bilancio dell’attività di polizia svolta nel 2017, «allargare ancor di più la rete delle telecamere presenti sul territorio rappresenta uno strumento in più per colpire tali deprecabili fenomeni». Ciò non esclude le indagini delle forze dell’ordine che, per quanto riguarda lo spaccio di droga, sono capillari. Ma il questore di Salerno è molto fiducioso che in uno degli incontri già in calendario in Prefettura si trovino «soluzioni per rendere pubbliche anche le telecamere private». Il sistema di videosorveglianza si è già notevolmente ampliato sia con il progetto della Camera di Commercio (presentato la settimana scorsa) e con quello che si andrà a chiudere con l’Asi in modo da “mappare” anche la zona industriale (in entrambi i casi il questore ha effettuato sopralluoghi personali sulle aree) ma ancor più ambizioso è il progetto di rendere «un po’ più lunga l’inquadratura fissa sulle entrate degli istituti di credito, di esercizi commerciali, di condomini». Insomma non si esclude, in un prossimo futuro, ordinanze prefettizie che trovino il modo di «alzare un pochino gli occhi delle telecamere private in modo che non inquadrino solo l’entrata delle varie attività ma anche un pezzetto di strada o marciapiedi» e contemperare, nello stesso momento, l’esigenza di una maggiore sicurezza con la privacy. Una sorveglianza che servirà, a parere del questore Errico, anche per combattere lo spaccio della droga: «I falchi della Squadra Mobile hanno fatto un lavoro straordinario in questo settore. Molteplici sono stati gli arresti di spacciatori al minuto, specialmente sul lungomare e nei pressi degli istituti scolastici dove ad acquistare droga sono tantissimi minorenni, così come di scippatori o rapinatori, essendo un reparto lesto e veloce (negli ultimi periodi c’è stata anche l’innovazione del parco moto) che, come un falco appunto, ghermisce la preda ma è ancor più interessante comprendere i contorni di tale fenomeno».