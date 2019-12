La sindaca cita Mourinho nelle note ufficiali: »Il consigliere ha zero tituli per parlare con me»

In una disputa sui trasporti pubblici, con un braccio di ferro tra Regione, il Comune di Salvitelle e la minoranza dell'amministrazione stessa, spunta una citazione particolare, quella di Josè Mourinho. Una citazione su un documento ufficiale, con il quale la sindaca Maria Antonietta Scelza ha risposto al consigliere di minoranza, Domenico Nunziata "parafrasando José Mourinho, Nunziata lei ha 'zero tituli' per poter proferire con il sottoscritto".

Una risposta che non è piaciuta alla minoranza che ha denunciato il tutto al prefetto. "Una risposta intimidatoria, arrogante e offensiva".

