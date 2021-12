La storia di Giovanni Palatucci nel calendario 2022

Le tappe della vita di Giovanni Palatucci, Questore a Fiume, nel calendario 2022. Il "Giusto tra i giusti delle Nazioni" che salvó migliaia di ebrei prima di essere scoperto e deportato a Dachau è stato ricordato con un calendario che ha realizzato il Centro studi Giovanni Palatucci di Campagna. L'intesa con suo zio, Giuseppe Maria Palatucci, vescovo di Campagna, la segreta attività per salvare quante più vite possibili, la complicità di Campagna e dei suoi concittadini, tutto è racchiuso nei dodici mesi del prossimo anno. Un modo perché Giovanni Palatucci possa entrare, ancora una una volta, nelle case delle persone per far conoscere, per far ricordare ciò che ha fatto ed il valore del suo sacrificio. Particolarmente soddisfatto è il presidente del Comitato, Michele Aiello, che da sempre tiene viva la memoria di questa "storia diversa".