«La strada dei furti d'auto» a due passi dal Comune, l'allarme a Nocera Inferiore

L'hanno soprannominata "la strada dei furti", via Bosco Lucarelli a Nocera Inferiore. Da anni i cittadini lamentano il danneggiamento delle auto in sosta, così come i furti, che vengono sistematicamente commessi nonostante denunce e segnalazioni. Uno degli ultimi episodi l'ha raccontato un nocerino, che ha invitato il Comune a rendere la zoa più sicura e illuminata. «Dopo quello che mi è successo - ha scritto attraverso i social, pubblicando la foto dell'auto distrutta - mi sento di dare un consiglio spassionato ai miei concittadini, non parcheggiate la vostra auto in via Bosco Lucarelli. Apprendo, purtroppo a mie spese, che a quanto pare questa strada sia ormai famosa per i furti di automobili e nelle automobili. Mi permetto di supporre che, nonostante la strada sia centrale, come tante altre in questa città, le sue condizioni di totale degrado e semi oscurità, per via di lampioni perennemente fulminati, agevolino gli "Arsenio Lupin" nostrani». Non solo. «Se a questo aggiungiamo pure la totale mancanza in città di un controllo della polizia locale dalle 20 in poi, abbiamo ingredienti giusti per fare di Nocera una giungla notturna. Il paradosso è che ora il Comune si impegnato a spendere migliaia di euro per il Natale ma non si riparano i lampioni guasti».

Il messaggio è stato ripreso da tanti cittadini di Nocera Inferiore, che hanno condiviso le proprie disavventure, raccontando di essere stati anch'essi vittime dei ladri, che in passato e di recente avevano distrutto i vetri dei propri mezzi di circolazione per poi rubare all'interno.