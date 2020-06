La tartaruga Caretta Caretta torna nel Cilento, primo nido dell'estate 2020

Prima nidificazione dell'estate 2020 nel Cilento da parte di una tartaruga Caretta Caretta. Mamma tartaruga ha scelto il litorale di Ascea, nel tratto antistante il lido "il Brigantino", per deporre le uova. A scoprire il nido è stato Pino Cappuccio che, insieme ad altro operatori, ha subito provveduto a delimitare il nido per evitare ogni disturbo, in attesa dell'arrivo degli esperti. Si tratta della prima nidificazione dell'estate 2020 in un tratto del Cilento, dove l'anno scorso avvenne una nidificazione record con ben quattro esemplari che scelsero la costa di Ascea per deporre le uova.





