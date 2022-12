Carriaggi pieni di cavolfiori, lattughe, broccoli, cicorie e ogni sorta di ortaggi, aranci, fichi, uva. Scene di botteghe stracolme come caverne di caciocavalli di Regno, mozzarelle di Battipaglia, trecce di Campobasso, bocconcini di cardinale, dentici, orate, spigole, merluzzi, triglie, anguille e capitoni, frutti di mare, vongole, cocciole e fasulari, cannolicchi, ostriche e tartufi, e poi pollame, vitella, vitellone, manzo, piedi di porco, salsicce forti calabresi, soppressate di Matera, peperoni di ogni colore e dimensione, rosari di agli, aringhe in botti scoperchiate. Cucine piene di dolci barocchi e case con tavole imbandite. È un «crescendo napoletano» di prelibatezze, un vortice fantasmagorico di cibarie il banchetto natalizio raffigurato plasticamente nel presepe. Un'abbuffata «di spirito» più che «di pancia» per la povera gente. «Un'apoteosi gastronomica, la rivincita sulla fame, la realizzazione dell'atavico sogno di Pulcinella di mangiare e bere a sazietà», scrive Domenico Rea nel racconto «L'universo mangereccio del presepe», che l'antropologo del Natale Alessandro Basso ha preso in prestito per il titolo del raffinato volumetto che ha curato per D'Amato Editore (2022, 16 pagine, 15 euro; in appendice la nota biografica di Lucia Rea sul padre, in copertina un disegno di Mario Carotenuto) come omaggio a don Mimì e ai suoi scritti natalizi. La prima uscita non poteva essere che nella Nofi dello scrittore Premio Strega nel 1993 col romanzo Ninfa Plebea. La presentazione, infatti, ci sarà domani, ore 18.30, alla Mondadori di Nocera Inferiore dove il giovane autore di Pontecagnano dialogherà con Lucia Rea e Vincenzo Salerno.

Basso, com'è nata l'idea del libro?

«Amo Rea da quando ragazzino mi regalarono Ninfa Plebea. L'idea di raccontarlo attraverso la sua visione del Natale mi è venuta leggendo il suo articolo su Civiltà della Campania del 1974, L'universo mangereccio del presepe. Mi è stato utile per il mio saggio sulla cucina natalizia, Implicazioni e simbologie della minestra maritata, all'interno del libro Abbassato in un antro è l Paradiso, edito con la prefazione di Roberto De Simone».



Così ha cercato altri scritti di Rea sul tema, assemblandoli sul fil rouge del mangiare, declinato non solo nel suo valore alimentare ma anche nel più profondo senso evocativo.

«Mi sono reso conto che Rea mette sempre in relazione il Natale con il cibo, come per segnalare che, proprio nel momento più intenso di tutto l'anno, la dolorosa povertà del primo Novecento si esasperava nella smania di voler e di dover mangiare - ossia assolvere al rito conviviale - ma di non poterlo fare. Il Natale scopriva un nervo sensibile che permeava quasi tutta la società meridionale di un tempo. Il presepe, in questo senso, diventava allegoria all'inverso: tanto cibo per compensare visivamente una mancanza che, nella realtà quotidiana, non si poteva colmare».



Ha scelto sette racconti.

«Oltre che un'importante ricorrenza, il Natale di Rea è una condizione dello spirito fatta di attese e di presenze. Un viaggio indietro nella storia personale di ognuno e in quella collettiva di un intero popolo verso il ricordo di odori, sapori e suoni che ricostruiscono, nella mente e nel cuore, i giorni passati che sono alla base della nostra memoria. Con la sua prosa inconfondibile, la sua voce musicale, il suo sguardo lucido e carnale, ci lascia il racconto di un mondo e di un'umanità che la distanza nel tempo e nello spazio rendono lontanissimo. Eppure ancora presente. Ho voluto riproporre sette scritti natalizi da tempo nascosti nelle pieghe della sua sterminata mole di pubblicazioni: L'universo mangereccio del presepe, Crescendo napoletano, Il presepe, Catalogo di un vecchio Natale, Il presepe commestibile, I dolci e il barocco ed Il nostro presepe. In conclusione c'è un mio breve saggio sui significati simbolici del cibo nel presepe».



Curiosa è la sua introduzione al volume, una sorta di narrazione autobiografica sotto forma di lettera a don Mimì.

«Di testi critici su Rea ce ne sono tanti, il più completo è quello di Francesco Durante per il Meridiano Mondadori. Volevo evitare inutili ripetizioni e, soprattutto, il ruolo scientifico onestamente non mi si addice. La potenza della letteratura di Rea ha allargato la lente del mio sguardo di ragazzo chiuso nelle angustie della provincia. Con la lettera gli ho voluto dire grazie perché mi ha insegnato a rifuggire dalla frenesia del consumismo, a scoprire l'odore del Natale che per me è il profumo dei mandarini sbucciati da zia Flora con le sue mani curate dalle unghie laccate di rosso».