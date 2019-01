Lunedì 14 Gennaio 2019, 06:45 - Ultimo aggiornamento: 14-01-2019 08:17

Due incidenti a due paracadutisti quasi contemporaneamente all’aerostazione di Pontecagnano. Sabato nero per un gruppo di paracadutisti che frequentano la Scuola di paracadutismo di Salerno che ogni fine settimana organizza i lanci. Di quello sfortunato facevano parte dieci paracadutisti che si conoscono tra di loro e ovviamente hanno tutti il brevetto e hanno effettuato migliaia di lanci ma sabato qualcosa non è andata nel verso giusto e Vincenzo Biondi, 67enne medico beneventano in pensione, e Tiziana Pastore, 52enne di Capaccio-Paestum, sono precipitati sull’asfalto finendo lontano dalla zona di atterraggio: si sono feriti entrambi. A riportare le conseguenze più gravi è stato Vincenzo Biondi che è ricoverato in fin di vita all’ospedale di Salerno San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona nel riparto di rianimazione e i medici ovviamente non hanno sciolto la prognosi. L’altra paracadutista Tiziana Pastore, invece, ha riportato la frattura di una gamba e altre contusioni e anche lei sabato pomeriggio dopo l’incidente è stata trasportata all’ospedale di Salerno dove le hanno ingessato la gamba.