La truffa delle casette di Natale a favore dei cani randagi

A segnalare la truffa sono stati i volontari dell’associazione Amici di Pluto di Castel San Giorgio. Hanno realizzato con il cartone diverse casette di Natale da vendere per sostenere le spese che l’associazione sostiene per recuperare e curare i cani randagi. Invece, secondo quanto hanno raccontato, una donna "di mezza età” sta girando per i negozi di alcune città dell’Agro nocerino sarnese “professandosi animalista” e vendendo dei biglietti per una lotteria che ha in palio le casette di Natale che mostra in foto e che sarebbero state realizzate dai volontari Amici di Pluto.

APPROFONDIMENTI IL COLPO Rapina centro scommesse, bandito in mascherina porta via 2mila euro IL CASO Cava, avvocato si impicca nel suo studio salvato dall'arrivo di... SALERNO Ritrovato dopo 80 anni il sergente morto in guerra a bordo del...

«È una truffa – hanno sottolineato i volontari – noi non vendiamo biglietti, non c’è nessuna lotteria. Quella donna sta lucrando sugli animali e ci sta mettendo in cattiva luce. Diffidate».