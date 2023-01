Il limite di velocità sulle strade, adesso, diventa osservato speciale a Salerno con la conseguente esigenza di porre fine alla striscia di incidenti delle ultime settimane. L'ennesimo sinistro stradale all'alba di ieri - a Torrione - ha fatto suonare l'allarme a palazzo di città, dove tutti ora sono impegnati alla ricerca di soluzioni, idee, proposte per evitare l'ennesima tragedia su strada dopo quella che ha scosso l'intera città e dove la giovane ricercatrice dell'università degli studi di Salerno, Assem Zharbossyn, ha perso la vita mentre attraversava sulle strisce pedonali in pieno centro, poco dopo il teatro Verdi.

APPROFONDIMENTI Task force contro i furti: controlli su veicoli e persone Scontri tra tifosi: tre partite a porte chiuse per la Paganese, vietate anche le trasferte «Sistema Salerno»: si lavora ancora sul filone politico

Un sorriso e un sogno spezzati, gli ennesimi, sull'asfalto. In una città dove adesso è impostata la sveglia della sicurezza che mette sull'attenti tutti, a partire da chi deve istituire le regole fino ai cittadini chiamati a rispettarle. Un dibattito che si è acceso anche ieri, quando, per cause ancora da accertare, probabilmente per eccesso di velocità, un'auto si è ribaltata nella zona orientale.

La chiamata ai soccorsi è arrivata poco dopo le 4 di quello che sarebbe stato un freddo giovedì di inverno. Sul posto sono giunte due ambulanze, la Misericordia allertata dal Saut di via Vernieri e l'Humanitas territoriale. I soccorritori si sono ritrovati (quasi) davanti alla scena di un film: l'autovettura completamente ribaltata, il palo della segnaletica stradale verticale divelto e anche il dissuasore in cemento sul marciapiedi distrutto. Per fortuna nessun tragico epilogo. A raggiungere via Posidonia poi un mezzo dei vigili del fuoco e la Polizia, insieme agli operatori di Strade Sicure per procedere alla rimozione della vettura. Il conducente dell'auto di 27 anni e una ragazza seduta al lato passeggero sono stati poi trasportati al San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona in codice rosso ma non in pericolo di vita. Se la giovane è riuscita a cavarsela con qualche escoriazione, ad avere la peggio è stato il ragazzo che ha invece riportato diversi traumi.

Stessa sorte ieri mattina per l'auto guidata da un anziano sul raccordo Salerno-Avellino. Poco prima dell'uscita di Fisciano l'uomo alla guida, di Mercato San Severino, avrebbe avuto un colpo di sonno, non è riuscito ad evitare l'impatto con la segnaletica a bordo strada e la sua Fiat 500 si è ribaltata. Immediato l'intervento dei soccorritori della Solidarietà di Fisciano: il 70enne, per sua fortuna, è uscito pressoché illeso dall'abitacolo ed è stato portato all'ospedale di Mercato San Severino per curare le escoriazioni. Ma la macchina amministrativa dell'ente di via Roma sta già programmando le mosse da mettere in campo nell'immediato: dopo il dossier arrivato sul tavolo del primo cittadino Enzo Napoli (in merito agli incidenti avvenuti in città) e la scelta di partire con la sperimentazione della zona 30 sulla Lungoirno, l'installazione degli autovelox fissi rimane la priorità assoluta degli amministratori (tra cui l'assessore alla sicurezza Tringali e il presidente della commissione mobilità Galdi) che stanno studiando un nuovo piano sicurezza insieme a quello della mobilità.



Sul punto ribadisce la sua idea il consigliere comunale in quota Psi, Filomeno Di Popolo, che insieme al suo gruppo ha avanzato la proposta al sindaco: «Un miracolo che non sia scappato il morto all'alba di ieri, in una zona (Torrione, ndr) e in un orario frequentati da chi si alza presto per andare a lavoro - ha sottolineato l'ex ufficiale della Polizia Municipale - Adesso più che mai è importante la presenza di autovelox a postazione fissa che possano fungere da deterrente in casi di velocità estrema come quest'ultimo».