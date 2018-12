La violinista salernitana Federica Tranzillo spopola in Austria e Germania

Giovedì 27 Dicembre 2018, 16:53

Successo in Austria, dove attualmente studia, per Federica Tranzillo, 21 anni, formatasi al Conservatorio di Salerno e capace di spopolare durante un concerto tenuto in Germania.Federica studia a Salisburgo ma è di Castel San Giorgio dove il padre Pasquale, è un noto commerciante e la madre Franca Salvati è casalinga.La violinista ha sempre avuto una passione smodata per la musica che l'ha portata a raggiungere risultati strabilianti. La sua è una famiglia di artisti: la sorellina Martina (16 anni) suona il violoncello e studia al Martucci , mentre Manuela, 19 anni, la seconda per età, frequenta l'Università di Salerno ed è già diplomata al Conservatorio anche lei in violino.I giornali tedeschi e tutti quelli del Centro Europa parlano di Federica come di un talento naturale che ha fatto squadra anche con altri del territorio.Con Gennaro Cardaropoli, Martina Iacò e Raffaella Cardaropoli ha preso parte al Campania String Quartet, nato nel 20011 per mettere insieme giovani virtuosi e per sviluppare un importante discorso musicale, perfezionando le loro affinità musicali in un quartetto d’archi. Un successo, quindi che viene lontano e maturato dopo anni di studio che hanno portato la Tranzillo ad andare in Austria per proseguire la sua carriera con l'amato strumento che le tiene compagnia sin da piccola.