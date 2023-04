«La Vita è un attico» il nuovo spettacolo Costa, Irti e Phino a Sala Le Muse a Baronissi

Metti intorno ad un copione da scrivere tre autori come Antonello Costa, Gianluca Irti e Gianfranco Phino dalla spiccata verve comica e una inconfondibile lettura ironica del quotidiano e la scrittura prende forma fino ad arrivare alla costruzione di uno spettacolo spettacolo che si completa con la regia di Andrea Palotto.

Questo poker d’assi teatrale è racchiuso in «La Vita è un attico» che da venerdì 28 aprile 2023, alle ore 21, va in scena in anteprima nazionale in Campania e precisamente a Sala Le Muse a Baronissi. Sul palco con lo stesso Antonello Costa, Valeria Monetti, Gianpiero Perone e Annalisa Costa. Lo spettacolo, prodotto da TeatroNovanta e I Due della Città del Sole, replica sabato 29 (ore 21) e domenica 30 aprile 2023 (ore 21).

Un corriere è alle prese con la consegna dell’ultimo pacco della giornata in un palazzo del centro, prima di tornare a casa e godersi il meritato riposo. In questo “bizzarro” stabile, nessuno sembra conoscere il destinatario, a partire dalla strampalata portinaia. Inoltre, sul citofono non sono scritti i cognomi dei condomini.

Dopo aver superato l'iniziale stupore, con caparbietà e tanta pazienza, il corriere dovrà anche fare leva sul suo animo sensibile e un po' malinconico, quando si troverà, suo malgrado, costretto a bussare ad ogni porta vagando per tutti i pianerottoli, alla ricerca del beneficiario del pacco.

Qui lo attendono confronti con inquilini tanto bislacchi, surreali e problematici quanto esilaranti. Cosa conterrà questo pacco e, soprattutto, sarà mai consegnato al misterioso destinatario?