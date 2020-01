Ultimo aggiornamento: 07:22

Le chiedono un bicchiere di acqua, entrano in casa e le portano via denaro e preziosi. Il colpo messo a segno la scorsa estate a Laurino . Per tre ladre romane in trasferta nel Cilento ieri mattina si sono aperte le porte del carcere. Le tre donne di differenti origini etniche sono state arrestate a Roma , per reati contro il patrimonio.A far scattare le manette i carabinieri della compagnia di Vallo agli ordini del Capitano Annarita D’Ambrosio.. I militari della locale stazione sotto il comando del maresciallo Fortunato, attraverso una attenta attività di indagine sono riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti, fino all’identificazione delle autrici del furto e condurle in carcere, assicurandole alla giustizia.Le tre donne, due delle quali legate da rapporti familiari, in un pomeriggio dello scorso mese di agosto, si sono presentate davanti all’abitazione della nonnina. Hanno bussato, e con fare benevolo, con la scusa di chiedere un bicchiere di acqua sono riuscite ad introdursi nell’abitazione dell’anziana. Approfittando della sua generosità e accoglienza, sono riuscite in breve tempo a ripulire l’abitazione di oggetti di valore, libretti di risparmio e contanti, arrecando un ingente danno economico e affettivo all’anziana donna. La malcapitata non appena si è resa conto di essere stata vittima di un furto ha chiesto aiuto. Sul posto immediato l’arrivo dei carabinieri della locale stazione, sotto l’egida della compagnia di Vallo, ma le tre ladre avevano già fatto perdere le loro tracce.