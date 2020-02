Ultimo aggiornamento: 07:00

Appartamenti svaligiati a Bellizzi Montecorvino Pugliano . I banditi hanno fatto irruzione nelle case e rubato gioielli, denaro e oggetti di valore. Ad agire almeno tre banditi, giovani e stranieri., che si sono accorti di quanto stava accadendo, per intimorirli. Parte della refurtiva, portata via dai ladri durante uno dei furti, è stata abbandonata per strada, durante la fuga.Sulla refurtiva potrebbero esserci le impronte dei ladri che da settimane stanno terrorizzando gli abitanti di Bellizzi, Montecorvino Pugliano e Belvedere, alla periferia di Battipaglia che sono pronti a tutto, anche a rischiare la vita e arrampicarsi fino al quinto piano, entrare nelle case e portare via denaro e gioielli. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli e spesso riescono a mettere in fuga i banditi, che restano a mani vuote. I carabinieri di Battipaglia, agli ordini del tenente Graziano Maddalena, hanno intensificato le pattuglie che controllano il territorio dei Picentini di sera e di notte.. Spesso i banditi entrano in casa anche se ci sono gli inquilini. Da molti giorni è scattato il passa parola tra gli abitanti di Bivio Pratole, Bellizzi e Montecorvino Pugliano sino a quelli di Belvedere per segnalare la presenza dei ladri o personaggi sospetti e allertare le forze dell’ordine. Ad agire potrebbe essere sempre la stessa gang di ladri che ormai ha messo a segno tanti furti nei Picentini. Il modus operandi è simile.