Ladri acrobati tentano furto, allontanati dalla padrona di casa

Tentativo di furto, alcune sere fa, in via dei Greci a Fratte. E non è il primo in quanto nella zona negli ultimi periodi si sono registrati, tra tentati e consumati, quattro episodi simili. Nell'ultimo caso, i ladri hanno preso una scala poggiandola vicino ad una delle finestre dell'appartamento che era stato preso di mira. In casa però c'era la proprietaria, che sentendo un rumore sospetto, ha aperto la finestra spingendo la scala in modo che cadesse giù. I malviventi, quindi, sono stati costretti a fuggire (probabilmente erano vicino la casa per prendere altri arnesi utili allo scasso o volevano attendere si facesse più tardi per agire indisturbati) nel momento in cui hanno visto la scala che non era più nella posizione in cui era stata lasciata, preferendo desistere per timore che qualcuno avesse allertato le forze dell'ordine. A quanto pare non sono persone della zona e potrebbero persino non essere italiani in quanto abbastanza agile nello «scalare» palazzine ed inerpicarsi su davanzali di finestre e balconi.