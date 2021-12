Ladri affamati ad Agropoli: svuotato frigo della scuola

Ladri in azione nella notte ad Agropoli. Ignoti sono riusciti ad accedere alla scuola “Mozzillo” sita in piazza Mediterraneo. Con l’aiuto di un piede di porco hanno forzato un ingresso posteriore e una volta dentro hanno fatto razzia nei locali della mensa, svuotando il frigorifero. Poi sono fuggiti via, lasciando sul posto anche l’arnese utilizzato per entrare nei locali.

La scoperta è stata fatta questa mattina da parte del personale della scuola che ha immediatamente avvertito il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola e il consigliere delegato Francesco Crispino.

Il caso è stato denunciato ai carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini sul caso.