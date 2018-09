Domenica 9 Settembre 2018, 06:30

Furto in uno stand del mercato ortofrutticolo di via Mangioni a Pagani. Bottino consistente per i ladri che avrebbero portato via almeno cinquantamila euro. L’irruzione è avvenuta nella notte tra venerdì e sabato. Non si sa da dove siano entrati i malviventi, che non hanno avuto difficoltà a mettere in atto il loro piano criminale. I balordi hanno messo a soqquadro l’ufficio di un solo stand, portando via tutti i soldi che erano custoditi in una scatola. Si parla di almeno cinquantamila euro, ovvero l’incasso degli ultimi giorni. A dare l’allarme, ieri mattina, è stato il titolare dello stand, un commerciante di San Marzano sul Sarno, che ha presentato denuncia ai carabinieri della locale tenenza. Indagini in corso. Difficile il lavoro di identificazione dei malfattori, che hanno agito con estrema tranquillità, sapendo bene che all’interno del complesso mercatale non è attivo un sistema di videosorveglianza.