Ladri al porto di Agropoli, sparita una imbarcazione

Ladri in azione al porto di Agropoli. Ignoti, nottetempo, sono riusciti a portare via una imbarcazione ormeggiata presso un pontile comunale. I malviventi hanno agito indisturbati, complice il mancato funzionamento delle telecamere di videosorveglianza. Soltanto in mattinata i proprietari e i gestori del pontile, si sono resi conto del furto.

Sul caso indagano gli uomini della capitaneria di porto e i carabinieri della compagnia di Agropoli. Il natante misura circa sei metri. La speranza è di riuscire, con l'ausilio di altre telecamere, ad individuare i malviventi. Polemiche in città per il malfunzionamento della videosorveglianza. La sicurezza dell'area sarà al centro di un vertice con la Regione chiesto proprio dal Comune di Agropoli.

