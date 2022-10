Angri, banda del rame nello stadio: impianto di illuminazione fuori uso

Ladri allo stadio "Novi" di Angri. La scorsa settimana, una banda di ladri ha trafugato i cavi in rame dall'impianto di illuminazione del campo sportivo, provocando un ingente danno economico alla struttura. Dopo Scafati, anche il comune di Angri viene colpito dall'ondata di furti "fuori misura" - come li ha definiti il sindaco Cosimo Ferraioli - dopo che nei giorni scorsi lo stesso atto era stato perpetrato a Scafati. In quel caso, frono rubati anche quadri elettrici, per un danno stimato di circa 200mila euro. La banda era entrata in azione prima presso il Polverificio e poi lo stadio Vitiello, da quella che è già stata definita la “banda del rame”. Sono state già acquisite le immagini di videosorveglianza, ma nel frattempo è compromessa la fruibilità del campo nelle ore serali. I furti sarebbero stati consumati nella notte tra venerdì e sabato, con i ladri che sono riusciti a rubare diverse centinaia di metri di filo di rame. Sull'episodio di Angri indagano i carabinieri, che non escludono che possa trattarsi anche della stessa banda organizzata, visto il tipo di materiale rubato.