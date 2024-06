A Sant'Egidio del Monte Albino i carabinieri della stazione di Angri hanno arrestato, in flagranza di reato, un 24enne e un 20enne, di origini romene, residenti nell'Agro Nocerino-Sarnese per furto aggravato. I militari sono intervenuti in seguito ad una chiamata al 112 dove si segnalava il furto di profilati in alluminio in un'azienda di Sant'Antonio Abate.

Intercettato il veicolo dei due indagati, i carabinieri, hanno trovato il materiale rubato, ovvero 300 chili di barre in alluminio.