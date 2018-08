Mercoledì 22 Agosto 2018, 20:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECORVINO ROVELLA - Due ladri sono stati arrestati questa mattina a Montecorvino Rovella mentre stavano svaligiando un'abitazione. Massimo Del volo, 38enne sorvegliato speciale, e Gianni Franco 22enne, entrambi di Montecorvino Rovella, appena sono giunti i carabinieri si sono gettati dalla finiestra della casa che avevano preso di mira e sono stati subito bloccati ed arrestati per tentato furto in flagranza di reato. I ladri, utilizzando arnesi da scasso, sono entrati in una casa disabitata in cui sino a due mesi fa viveva un uomo che poi è deceduto ed hanno cercato di rubare gli oggetti di valore. I carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal maggiore Erich Fasolino, sono intervenuti appena è stato segnalato il furto e sono riusciti ad acciuffare i ladri.