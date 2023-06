Battipaglia, predoni delle auto ancora in azione: veicoli danneggiati per furti di scarso valore

Ladri in azione a Battipaglia. Tre automobili sono state sfasciate la scorsa notte, tra venerdì e sabato, dai malviventi che hanno rubato le autoradio e qualche oggetto di poco valore riposto negli abitacoli dei veicoli. L’episodio è accaduto nel rione Sant’Anna.

Amara la sorpresa per i proprietari delle automobili costretti a costose riparazioni. I malviventi hanno sfasciato i finestrini delle autovetture e anche gli specchietti retrovisori. Ovviamente, i ladri hanno agito velocemente e stando ben attenti che non ci fossero telecamere a immortalarli. Non è la prima volta che a Battipaglia vengono compiute vere e proprie scorribande dai ladri che rubano le autoradio e qualche oggetto nelle automobili. Nelle scorse settimane i malviventi, nel rione Serroni, hanno preso di mira le automobili prodotte dalla Fiat e dopo aver rotto i finestrini sono riusciti ad impossessarsi di tutti i componenti elettronici e dei cruscotti. Danni ingenti per i proprietari delle automobili, in particolare per le Jeep Renegade, che poi senza componenti elettronici sono rimaste in panne.