Raid vandalico all'interno del centro anziani di Scafati. I ladri rubano persino le bocce. La struttura, che aveva sospeso le attività già dal mese di marzo per l'emergenza sanitaria, conta almeno 500 iscritti. La scoperta è stata fatta dal presidente del centro, ubicato in piazzale Aldo Moro, che vi si era recato per verificare le condizioni della struttura dopo questi ultimi mesi. Una volta all'interno, ha scoperto segni evidenti di vandalismo un pò ovunque oltre a piccoli furti. Tra gli oggetti rubati, anche le bocce che venivano utilizzate dagli anziani per giocare, custodite in diversi armadietti, forzati e scassinati per l'occasione. Non è il primo raid che il centro subisce, nel tempo. L'episodio si aggiunge ad altri avvenuti in passato, che più volte ha visto la struttura al centro di raid vandalici ad opera di ignoti. In precedenza una banda di giovani era riuscita ad entrare all'interno dell'attività, rubando anche allora diversi oggetti custoditi al suo interno e arrecando contestualmente danni ai locali. Ancor prima, le auto in sosta di alcuni degli anziani che partecipano attivamente alla vita del centro erano state danneggiate, con pneumatici forati. Sul nuovo episodio è stata informata anche l'amministrazione comunale.



