Ladri in azione a Nocera, svaligiata cassaforte in casa: rubati 40mila euro

Nuovi furti a Nocera Inferiore, con denunce in ragione di quanto portato via da appartamenti e villette svaligiate- Le denunce sono al vaglio delle forze dell'ordine. L’attenzione dei ladri si concentra, come già accaduto in passato, in periferia. Dopo alcuni colpi consumati tra Fiano e Torricchio, sono stati messi a segno dei furti anche nella zona pedemontana di Montalbino, a poca distanza dal centro urbano. Il colpo che ha fruttato circa 40mila euro si è registrato sabato scorso, quando una banda di almeno quattro persone è riuscita ad entrare in un appartamento, asportando la cassaforte dal muro.

Un danno di circa 40mila euro, quantificando il danneggiamento alla parete e al materiale portato via, come numerosi monili e oggetti in oro. Al vaglio ci sono le immagini della videosorveglianza, sia pubblici che privati. I ladri, incappucciati e volto travisato, sarebbero riusciti ad entrare in modo indisturbato, agendo da professionisti. Le forze dell'ordine avrebbero, tuttavia, raccolto alcune impronte che sono ora oggetto d'indagine.