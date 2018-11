Venerdì 9 Novembre 2018, 19:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ladri in azione a Sarno, svaligiano casa portando via anche il cancello. Una furto che ha dell'incredibile quello verificatosi qualche giorno fa nella città dell'agro e raccontato dal proprietario dell'abitazione, una casa non ancora abitata e che l'uomo sta completando. I malviventi si sono intrufolati nella villetta in via Vallone Trave, smontando anche gli elettrodomestici. «Mi hanno praticamente svuotato casa - ha raccontato A.I. - Hanno preso la lavatrice, parti della cucina, i lavandini, i termosifoni, vandalizzando tutti i servizi igienici». Come se non bastasse, prima di andare via i ladri hanno smontato e trafugato le porte ed il cancelletto di ingresso.Con ogni probabilità il raid è stato portato a segno da un gruppo ben organizzato, con attrezzi per poter smontare grossi elettrodomestici e caricarli su mezzi adatti. «Voglio mettere in guardia chi abita in quella zona - ha detto la vittima - e vorrei ci fossero più controlli nelle periferie».