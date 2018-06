Sabato 2 Giugno 2018, 06:35 - Ultimo aggiornamento: 02-06-2018 06:35

CAVA DE' TIRRENI - Spari nella notte a Santa Lucia: i proprietari scoprono i ladri in casa e lo mettono in fuga. È accaduto la notte tra giovedì e venerdì scorso quando, secondo le prime ricostruzioni, una banda di topi di appartamento avrebbe preso di mira, ancora una volta, la frazione di Santa Lucia. Stando a quanto riferito, i ladri stavano cercando di entrare in una delle abitazioni in via Arti e Mestieri quando sono stati sorpresi dal proprietario. L’uomo non si è perso d’animo ed ha imbracciato il fucile, legalmente detenuto, e ha iniziato a sparare. I malviventi sono riusciti a scappare. I colpi hanno allertato le forze dell’ordine che sono giunte immediatamente sul posto. Ma dei ladri non c’era più traccia. Secondo alcuni residenti, ieri mattina sarebbero state rinvenute macchie di sangue. Si sospetta che uno dei malviventi si possa essere ferito nella fuga.