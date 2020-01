Ultimo aggiornamento: 07:32

Banda di ladri in azione il giorno di Capodanno . Nel mirino sono finite le case vuote di alcuni salernitani che al loro rientro hanno fatto l’amara scoperta di trovare svaligiate le abitazioni. Tre, quattro furti sono stati messi a segno tra: dagli appartamenti sono stati trafugati oggetti preziosi e soldi.Le denunce a polizia e carabinieri sarebbero arrivate nel pomeriggio di mercoledì quando i proprietari delle case svaligiate hanno fatto ritorno probabilmente dopo il pranzo festivo oppure dopo un breve viaggio in occasione delle festività appena trascorse. I ladri , quindi, avrebbero approfittato dell’assenza dei padroni di casa per introdursi nelle abitazioni prese di mira e portare via gli oggetti più facilmente «piazzabili» sul mercato illegale oppure soldi contanti. Complessivamente i furti commessi hanno portato a un cospicuo bottino ed, magari composta da più persone, se si pensa che i colpi sono stati messi a segno in un breve lasso di tempo e in zone vicine tra loro oltre che quartieri residenziali della «Salerno bene».Nelle case quindi, è probabile siano stati trovati molti oggetti di valore essendo dimore di professionisti. E il lavoro degli investigatori sarà proprio dare un’identità ai ladri attraverso la ricostruzione dei vari furti messi a segno: saranno quindi già stati effettuati i rilievi all’interno delle abitazioni prese di mira dai malviventi per verificare se questi ultimi abbiano lasciato qualche traccia che possa essere utile nelle indagini. Di sicuro saranno visionate le immagini delle telecamere di sicurezza private ma anche quelle pubbliche presenti nella zona proprio per garantire la sicurezza.