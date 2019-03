Venerdì 29 Marzo 2019, 06:10

La collezione primavera estate faceva già bella mostra nella nuova boutique «Charmel», in via Carmine, al civico 34. Abiti, borse e accessori delle più note griffe, per andare incontro alla bella stagione con i colori della moda.È stato invece un giorno nero, per la proprietaria, Rita Giordano, che al settore ha dedicato, con grande entusiasmo, la vita.Nella notte tra mercoledì e ieri, i ladri le hanno portato via tutto. Circa duecento capi, più il magro bottino rimasto in cassa, di trenta euro. Dopo aver parcheggiato un furgone davanti al negozio, la cui targa è stata forse ripresa dalle telecamere, sono entrati e hanno fatto razzia. Di tutto, persino delle grucce, finite nel mezzo insieme ai capi, raffinati e costosi, ai borsoni da viaggio, portati via stipati di merce, alla fine bigiotteria scelta con cura dalla titolare.