Rubato un cucciolo di 2 mesi dal terrazzo di casa, l'appello. «Restituitelo. Mio figlio non smette di piangere». E' accaduto a San Valentino Torio nella giornata di ieri a via Tuoro. Ad agire sarebbero stati dei ragazzi. Secondo quanto raccontato da alcune persone, i ragazzi si sarebbero introdotti nell'abitazione passando dalla porta d'ingresso in parte aperta. Si sarebbero poi portati sul terrazzo, prendendo il cagnolino e dandosi alla fuga.

E' l'ennesimo furto di cani, una escalation nelle ultime settimane che sta colpendo tutto l'agro sarnese nocerino. L'appello della proprietaria del cane. «Ennesimo atto vergognoso. Hanno approfittato della porta aperta per rubare il cagnolino. Mia nonna con problemi di deambulazione, ha sentito un trambusto, ma non è riuscita a raggiugnere i ragazzini che vigliaccamente hanno preso il cucciolo. Chiedo di riportarlo, i miei figli sono disperati».