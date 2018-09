Ladri di notte, danneggiate tre auto accanto la sede dei giudici di pace

Mercoledì 5 Settembre 2018, 20:19

Eboli. Hanno rotto i vetri dei finestrini, sono entrati negli abitacoli e hanno fatto incetta di soldi e altri oggetti di infimo valore. Torna l'incubo dei ladri di auto. Torna l'insonnia notturna in molti quartieri.I ladri hanno agito a Pezza Paciana, nel rione dove c'è la sede dei giudici di pace. Le tre auto danneggiate erano parcheggiate in una traversa di via Apollo XI.Ieri mattina al risveglio i proprietari hanno scoperto i danni e hanno chiesto l'intervento dei vigili urbani.Con il blackout della videosorveglianza comunale (dal maggio scorso) l'indagine della polizia municipale è davvero complicata. Senza testimoni oculari e senza indizi da seguire è probabile che i malviventi non verranno identificati.In zona tiene banco una polemica dal tono razzista.Da quando al rione Borgo sono state insediate le famiglie a reddito zero, in molte strade di Pezza Paciana si registrano danni alle auto e ad altri beni di proprietà privata. Senza dimenticare il via vai di spacciatori e acquirenti di sostanze stupefacenti.