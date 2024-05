Entrano in un parco privato a Cava de' Tirreni, disattivano le telecamere di videosorveglianza e tentano di rubare la Ranger Rover di un professionista cavese. Non riuscendo a mettere a segno il loro colpo, portano via le centraline del valore di circa 20mila euro. Un furto da veri e propri specialisti quello messo a segno in un parco privato nella zona dei Cappuccini che dimostra come i ladri siano capaci non solo di superare i cancelli automatici e mettere fuori uso i sistemi di videosorveglianza ma anche di ripiegare sul furto di pezzi di ricambio molto costosi.

Secondo la testimonianza della vittima, l’auto, nuova di zecca, era parcheggiata all’interno del parco dove il professionista abita con la famiglia. La banda di ladri (si presume che ad agire siano stati almeno in due) hanno agito di notte. Hanno superato i cancelli automatici e, una volta all’interno, hanno disattivato le telecamere di videosorveglianza in modo da non poter essere identificati. A questo punto hanno cercato di portare via la Ranger Rover ma l’auto di grossa cilindrata aveva un antifurto di ultima generazione e quindi non sono riusciti a portarla via. Ma non si sono arresi. «Quando non possono portare via macchine di questo prestigio smontano sul posto le parti di valore», spiega un residente. E così hanno fatto. I malviventi hanno smontato e portato via le centraline del valore di più di 20mila euro.

«I ladri di autovetture hanno raggiunto una professionalità impressionante - spiega l’avvocato cavese Alfonso Senatore, esponente di Meridione nazionale - disattivare la video sorveglianza, il satellitare in loco e smontare addirittura le centraline ti fa pensare che non è certamente opera di un ladro d’auto vecchia maniera. Sono, invece, bande di professionisti specializzati e super-tecnologici per furti d’auto di ingente valore. Non credo sia questo l’unico furto avvenuto sul territorio cavese. Il territorio è stato preso di mira,è opportuno alzare il livello di sicurezza o molti cavesi piangeranno lacrime amare. Senza per questo tralasciare il periodo estivo e feriale che sta per sopraggiungere - conclude - e che accende il rischio furti in appartamento che già abbiamo vissuto».

Nei giorni scorsi, i residenti della frazione di Dupino hanno lanciato un nuovo allarme per la presenza di un furgone sospetto. A quanto si apprende gli abitanti hanno notato un mezzo di color bianco con quattro uomini a bordo. Secondo gli abitanti non si trattava di persone della zona ma di forestieri che, per altro, si aggiravano per la frazione con fare sospetto. Per fortuna non si sono registrati furti in abitazioni, ma la soglia di attenzione resta alta.