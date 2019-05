Venerdì 10 Maggio 2019, 06:35 - Ultimo aggiornamento: 10-05-2019 07:45

CAVA DE' TIRRENI - Hanno forzato la saracinesca e portato via 10mila euro in gratta e vinci, altre 100 in altro materiale in vendita e il contenuto della casa. È accaduto nella notte tra martedì e ieri, in via Aniello Salsano, dove i ladri hanno svuotato una nota edicola della zona. Ad accorgersi del furto è stato il proprietario che ieri mattina ha riaperto l’edicola e trovato l’amara sorpresa. Sul posto sono intervenuti i poliziotti diretti dal vicequestore Immacolata Acconcia, che hanno avviato le indagini. Gli agenti della sezione scientifica hanno rilevato impronte digitali che potrebbero essere utili per identificare i ladri, come la visione dei filmati delle telecamere, in funzione in zona. Stando alle prime ricostruzioni, il colpo sarebbe stato messo a segno in piena notte. I ladri sono riusciti a forzare la saracinesca. All’interno dell’edicola hanno portato via gratta e vinci per diecimila euro, il denaro in cassa e circa 100 euro di altro materiale in vendita. I ladri sono riusciti a fuggire senza destare sospetti nel rione.