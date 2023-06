Forzano le portiere e tentano di rubare un'auto ma c'è il codice: ladri in fuga

NOCERA SUPERIORE. Quattro persone hanno tentato di rubare un'auto di grossa cilindrata, in località Santa Croce a Nocera Superiore, ieri pomeriggio. Il furto è però fallito perché la vettura poteva essere messa in moto solo con una chiave dotata di codice. I ladri erano tuttavia riusciti a forzare le portiere, creando i primi danni, per poi saccheggiare quanto possibile all'interno. Non riuscendo a mettere in moto la macchina, hanno tentato disperatamente di spingerla poi a mano.

Per un tratto, i malviventi erano riusciti a portare l'auto quasi nei pressi della statale, facendola letteralmente "scivolare" per diversi metri. A metterli in fuga è stata una guardia giurata di passaggio, che ha poi avvisato anche le forze dell'ordine. Subito dopo è scattato l'allarme ed è stato rintracciato il proprietario, che ha presentato denuncia per il tentativo di furto.

Resta l'allerta tra le due Nocera, specie a Nocera Superiore, dove nelle ultime settimane si sono verificati diversi furti d'auto.

Nella stessa giornata, infatti, una famiglia è stata derubata di un'auto, mentre si trovava al ristorante. Non è escluso che possa trattarsi della stessa banda, che aveva agito in precedenza in zona Santa Croce.