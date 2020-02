© RIPRODUZIONE RISERVATA

Qualche penna, dei taccuini, una borsa e poco altro. Ma pur sempre un furto. È accaduto a Nocera Inferiore , all'ospedale, quando alcuni infermieri e medici del pronto soccorso hanno scoperto di essere stati derubati, una volta terminato il loro lavoro presso reparti e assistenza e visite ai pazienti. Chi ha agito lo avrebbe fatto la notte scorsa, riuscendo ad accedere agli armadietti dei medici, che sono posizionati in un corridoio, accessibile anche al pubblico, per alcuni lavori al momento in corso al presidio. L'episodio è stato denunciato alle forze dell'ordine, in ragione del furto di oggetti personali e di valore. Al vaglio ci sono anche le telecamere interne dell'ospedale, posizionate in più angoli dalle quali si spera emerga qualche indizio utile per l'identificazione.Medici e infermieri hanno scoperto che i loro armadietti erano stati forzati una volta finito il turno. E depredati proprio mentre erano impegnati a lavorare. Secondo le prime stime, tuttavia, nessuno avrebbe depositato al suo interno denaro contante. È ipotizzabile che la persona o le persone che hanno aperto senza autorizzazione gli armadietti, abbiano approfittato dell'accesso libero al corridoio, approfittando del via vai per agire, poi, indisturbati.