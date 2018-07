Giovedì 5 Luglio 2018, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 4 Luglio, 23:19

Sono entrati in casa incappucciati, incuranti del fatto che non fosse vuota e hanno seminato il panico nell’intero rione. È accaduto lunedì sera in via Moscani, tra Paradiso di Pastena e Torrione alto, quando due malviventi hanno pensato bene di introdursi in un’abitazione con l’intento di rubare quanti più oggetti possibile nonostante, vista la presenza degli inquilini in casa, non potessero agire certo indisturbati.Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri dell’Aliquota radiomobile diretti dal tenente Bartolo Taglietti giunti sul posto per effettuare i rilievi del caso, i due ladri sarebbero arrivati alla casa che avevano preso di mira scavalcando un cancello. Poi si sarebbero introdotti nell’abitazione sfruttando una finestra aperta e poi avrebbero cominciato a girare in casa alla ricerca di oggetti di valore da portare via. Ad accorgersi della presenza di estranei in casa, sarebbe stata la figlia dei proprietari dell’abitazione che, muovendosi da una stanza all’altra, avrebbe notato una porta stranamente socchiusa. Vista la stranezza della cosa, la giovane avrebbe aperto la porta sorprendendo due persone incappucciate mentre armeggiavano tra armadi e cassetti. La ragazza, terrorizzata, si è diretta verso l’ascensore interno alla casa allertando gli altri abitanti. Vistisi scoperti, i due si sono dati immediatamente alla fuga.