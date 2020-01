Quattro ladri intercettati a Bellizzi dai carabinieri la scorsa notte. Uno dei malviventi è stato bloccato dai carabinieri impegnati a fronteggiare i ladri che stanno compiendo furti tra Bellizzi e Pontecagnano ed è stato condotto in caserma dove è stato foto segnalato e denunciato a piede libero. L’altra notte, tra sabato e domenica, sono giunte alcune segnalazioni dai cittadini che hanno segnalato la presenza di quattro uomini sospetti a ridosso della stazione che molto probabilmente dovevano mettere a segno furti nelle case ma poi hanno desistito. Tre uomini si sono allontanati nella campagna facendo perdere ogni tracia mentre uno è stato bloccato dai carabinieri. Un ucraino che era sprovvisto di documenti di riconoscimento. A Pontecagnano, invece, è stato effettuato un furto in un’abitazione. I carabinieri della compagnia di Battipaglia, agli ordini del tenente Graziano Maddalena, hanno intensificato i controlli a Battipaglia, Bellizzi e nella Valle dei Picentini per sventare furti e altre azioni criminose. Nelle ultime settimane si è verificata una vera e propria escalation di furti tra Pontecagnano e Battipaglia e i sindaci hanno chiesto di incontrare il Prefetto di Salerno e la convocazione del Comitato dell’ordine pubblico e della sicurezza. Purtroppo il modus operandi dei malviventi è sempre simile. Spesso i ladri si arrampicano sulle tubature del gas e dell’acqua e poi entrano nelle case senza preoccuparsi se all’interno ci sono gli inquilini. Ed è proprio la scaltrezza dei ladri che sta preoccupando gli abitanti di Belvedere, Bellizzi e Pontecagnano. Tutte zone finite nel mirino dei malviventi. I carabinieri nei giorni scorsi hanno denunciato un ladro che ha messo a segno un furto in una macelleria a Bellizzi e a Battipaglia, in litoranea, verso Lido Lago, è stata intercettata un’automobile risultata rubata. I militari hanno inseguito il veicolo fin quando il conducente e un passeggero lo hanno abbandonato e si sono dileguati. L’automobile è stata recuperata e consegnata al legittimo proprietario. © RIPRODUZIONE RISERVATA