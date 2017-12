Domenica 31 Dicembre 2017, 17:34 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2017 17:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quelli rubati la notte scorsa nel laboratorio olfattivo Sirenae delle sorelle Martina ed Emilia Marino, non sono profumi qualsiasi, non si possono trovare in qualsiasi negozio. Sono profumi per estimatori, muniti di codici, che non possono essere immessi sul mercato. Eppure ha tutte le caratteristiche di un furto mirato e ben studiato, quello avvenuto nel corso della notte scorsa nel labopratorio in via ex stazione di Albanella, in località Ponte Barizzo. «Tra i profumi c’era anche quello che avevamo dedicato a nostro fratello Martino – spiega amareggiata Martina Marino – un profumo che avevamo chiamato Indimenticabile».I ladri per entrare hanno forzato un cancello e poi un portone sul retro. Una volta all’interno hanno preso tutti i profumi che erano nelle vetrine. Profumi realizzati esclusivamente con essenze del territorio, prodotti di nicchia difficili da rivendere. Il danno ammonta a circa trentamila euro.