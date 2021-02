Notte molto movimentata tra le montagne di Polla e Brienza, al confine tra la Campania e la Basilicata. Alcuni malviventi arrivati sul posto intorno a mezzanotte con un'auto rubata in Irpinia, hanno svaligiato un'abitazione isolata. I proprietari però ne se sono accorti e hanno messo in fuga i banditi che hanno lasciato la vettura ancora in moto con all'interno la refurtiva.

APPROFONDIMENTI I RAID Auto in fiamme a Salerno,due uomini denunciati L'EPIDEMIA Covid a Salerno: addio a Ernesto, il meccanico gentile stroncato a... L'INCIDENTE Niente precedenza, due automobilistisi scontrano e investono pedoni

I ladri a piedi hanno raggiunto un'altra casa tentando di portare via uno scooter ma senza riuscirvi e a questo punto hanno dirottato la propria attenzione verso un'altra auto, centrando l'obbietivo e portandola via. Anche nei giorni scorsi nella stessa zona sono stati messi a segno dei furti anche di auto (una vettura derubata è stata poi ritrovata a Eboli).

© RIPRODUZIONE RISERVATA