Casal Velino, ladri nel porto: in fuga con un gommone

Ladri in azione a Casalvelino . Ignoti nel corso della notte hanno portato via un gommone color avorio, di proprietà di un’attività di noleggio. Dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza è stato possibile appurare l’ora del furto, avvenuto poco dopo mezzanotte e mezza e che i malviventi siano poi fuggiti via mare. Indagini in corso per risalire ai responsabili. Il natante montava un motore 40 cavalli.

APPROFONDIMENTI IL LADRO Rubó portafogli e prelevó soldi al bancomat della... IL RAID Cilento, colpo in spiaggia: si tuffain mare e le rubano la borsa IL RAID Furti in spiaggia ad Ascea, fermato il ladro di biciclette

Il caso ha determinato rabbia e polemiche considerato che soltanto pochi giorni fa, a poca distanza, erano stati segnalati altri furti e danneggiamenti.