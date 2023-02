Ladri rubano una Maserati: i carabinieri la recuperano dopo un inseguimento ad Agropoli

Rubano una Maserati e poi fuggono. Ma alla fine sono costretti ad abbandonarla per non essere acciuffati dai carabinieri.

E' accaduto a Celle di Bulgheria, piccolo centro del Cilento. I ladri sono entrati in un'abitazione a Poderia, frazione del borgo cilentano, dove hanno rubato le chiavi dell'auto di lusso.

Il proprietario della vettura ha udito però alcuni rumori e si è svegliato. Quando ha acceso la luce, i ladri erano fuggiti. Si è affacciato alla finestra e li ha sorpresi mentre portavano via la Maserati. Non ha fatto in tempo a raggiungerli ma ha allertato immediatamente le forze dell’ordine.

I militari dell'Arma hanno rintracciato l'auto lungo la strada statale 18 Cilentana. Da qui è partito l’inseguimento con la Maserati che è stata recuperata all’altezza di Agropoli. I ladri sono, invece, riusciti a dileguarsi.