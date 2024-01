Scoperti in un giardino dai cani da guardia: ladri messi in fuga

Ladri in fuga grazie ad una coppia di cani. L'emergenza di furti ma anche di soli tentativi nella città di Cava de' Tirreni non accenna a fermarsi. Da più parti emergono preoccupazioni sempre più forti nei cittadini, costretti a "chiudersi in casa" o a organizzare ronde preventive per segnalare presenze sospette nei pressi delle proprie abitazioni.

Negli ultimi mesi sono stati decine i furti consumati in città, con altrettanti episodi relegati a tentativi falliti per più di una ragione. Come qualche giorno fa, quando una banda di ladri, entrata in una giardino privato, è stata messa in fuga dal latrare dei cani che si erano accorti della presenza dei banditi. A immortalare i ladri sono state anche le immagini di una telecamera privata, ora finite in mano alle forze dell'ordine per le indagini del caso.

L'episodio si è verificato intorno alle 3 del mattino.

In un'altra zona periferica della città, un ladro è fuggito nel momento in cui rientrava a casa il proprietario. «Non si può andare avanti cosi con la paura di trovarsi i ladri a casa, ma possibile che non si riescono a catturarli» dice sconsolata una cittadina. Le indagini vengono condotte sia dai carabinieri della tenenza che dal commissariato di polizia di Stato, che negli ultimi mesi hanno raccolto denunce da privati cittadini, commercianti e anche professionisti. Come nel caso di un avvocato, che rientrando a casa ha scoperto che gli era stato rubato qualsiasi cosa all'interno dell'appartamento. O dei commercianti, uno in particolare, che aveva reagito all'intrusione notturna di due banditi, restando ferito durante la colluttazione. L'emergenza, insomma, non sembra arrestarsi.