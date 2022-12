Approfittano del buio e della casa vuota per svaligiarla, poi la sorpresa: la proprietaria rientra, prova a recuperare la refurtiva trattenendo tre ladri e viene aggredita con pugni e calci. È il riassunto di una serata da incubo (quella di martedì) vissuta da Stefania, una maestra elementare residente in zona Casa Manzo, all'interno dell'area residenziale di Parco Orsini, dove ora c'è (nuovamente) un allarme furti tra gli abitanti che non fa dormire sonni tranquilli. «Ho avuto tanta paura - ha sottolineato Stefania, trovando il coraggio per raccontare - ho provato a reagire ma mi sono anche resa conto di quanto stavo rischiando».



Il racconto della donna comincia così, dopo aver formalizzato la denuncia al comando dei carabinieri ieri pomeriggio e dopo aver passato la notte in ospedale per le percosse e i pugni sferrati da chi era entrato in casa, violando i suoi spazi. «Ho il naso rotto, il viso livido e dolori ovunque - racconta - quell'uomo mi guardava negli occhi e più provavo a reagire più lui mi sferrava cazzotti, ho urlato con tutta la voce che avevo, sperando che qualcuno mi sentisse e provando a difendere quelle che erano le cose di tutta una vita, che avevano anche un valore affettivo per me».

Stefania riavvolge il nastro, nonostante gli attimi concitati, di confusione e le poche ore passate dall'episodio. Le urla della donna sono state sentite dai passanti e dai residenti della zona che sono intervenuti a soccorrerla. Tutto è accaduto intorno alle 20, un ragazzo intento a fare jogging è stato attirato dalle insistenti richieste di aiuto e insieme ad un sottoufficiale dell'esercito che portava a spasso il suo cane, si sono affacciati ai cancelli che circondano il parco. Un'auto di colore nero (risultata poi rubata) ha acceso gli abbaglianti per impedire ai due di distinguere chi ci fosse all'interno. Poi dall'abitazione tre uomini con cappuccio e viso coperto, scappavano verso la vettura e la situazione è diventata più chiara: «Ero con il cane e ho sentito gridare - racconta chi è intervenuto - Quando ho capito mi sono avvicinato ed è nata una piccola colluttazione con i ladri, sono riuscito almeno a fargli lasciare un borsone con una piccola parte di refurtiva, poi sono scappati via, dall'accento



Non solo l'abitazione della signora Stefania è stata presa di mira ma anche un altro appartamento e ora i residenti temono l'ennesima escalation di furti: «Siamo in una zona di Salerno tartassata, non vorremmo ritornare di nuovo alle origini. Noi cerchiamo di difenderci, stiamo vivendo una situazione socioeconomica non molto bella - dichiara chi abita da anni in zona - Avvieremo una petizione per chiedere di installare almeno qualche telecamera di videosorveglianza, perché ci sentiamo abbandonati». I cittadini, dunque, vogliono riaccendere i riflettori sulla (poca) sicurezza in città e sui disagi vissuti nell'ultimo periodo.

Il coraggio di Stefania (che ha provato a difendersi da sola) ne è l'emblema: «Sono entrata in casa e ho sentito dei rumori al piano di sopra, non potevano essere i miei figli perchè ero sicura non dovessero rientrare quella sera ma ho visto qualcuno con in mano una torcia scendere le scale. Ho chiesto chi fosse e ho sentito quest'uomo con accento straniero rispondermi. Quando ho realizzato ho urlato tantissimo: mi ha dato un primo pugno, facendomi sbattere contro un mobile - ricorda ancora la donna - poi mi guardava in faccia, mentre provavo a strappargli ciò che aveva rubato ma continuava a picchiarmi e infine come gesto di disprezzo mi ha lanciato una catenina che mi aveva rubato in faccia. Ora ho il naso rotto, il viso pieno di lividi e dolori a gambe e braccia oltre ad essere confusa e senza voce per aver urlato. Mentre uno rubava in casa mia, mettendomi la camera da letto sottosopra e ripulendo la cassaforte, qualcun altro ripuliva l'appartamento accanto. Ricordo bene come era fatto - conclude Stefania - perché gli stavo addosso mentre mi scaraventava a terra. Ho rischiato tanto. La nostra è una zona buia, è facilissimo accedervi. Adesso bisogna trovare una soluzione, non possiamo vivere la nostra quotidianità con il terrore che possa succedere ancora».