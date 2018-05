Martedì 22 Maggio 2018, 17:47

CAVA DE' TIRRENI - Nuovo colpo in villa: entrano dalla porta di ingresso, ma vengono messi in fuga dai cani pastori tedeschi del vicino. È accaduto in località Contrapone nel week end appena trascorso. Secondo le prime ricostruzioni, la banda di topi di appartamento (si presume sia sempre la stessa) ha puntato una delle ville della zona dove abita un imprenditore cavese. Con ogni probabilità, la scelta è caduta sulla frazione di Contrapone perché si tratta di un’area pressoché isolata.A quanto si apprende, i ladri hanno atteso che la villa rimanesse disabitata per entrare in azione. Con grande abilità sono riusciti a scassinare la porta di ingresso ed una volta all’interno dell’abitazione hanno iniziato a rovistare. A metterli in fuga i pastori tedeschi del vicino. I cani hanno iniziato ad abbaiare facendo in modo di mettere in tensione i malviventi che sono riusciti a portare via solo pochi oggetti di valore.