Lunedì 10 Dicembre 2018, 06:25 - Ultimo aggiornamento: 10-12-2018 06:26

ANGRI - Tentano di entrare in una villa per rubare ma vengono costretti alla fuga dalla sirena dell’antifurto. Una traccia, però, l’hanno lasciata i tre malviventi che sabato pomeriggio sono entrati in azione ad Angri in via Orta Corcia, poco dopo le 17: le loro sagome e l’auto a bordo della quale sono fuggiti, immortalate dalle telecamere di alcune abitazioni della zona. È veramente inquientante vedere nei fotogrammi ricavati dai filmati i lineamenti dei tre delinquenti, beccati proprio nel momento in cui si avvicinavano alla villa. Nessun dubbio sul fatto che fossero ladri. Uno di loro ha il volto coperto da un passamontagna e impugna un piede di porco. L’altro, berretto e felpa, lo segue. Il terzo complice ha una corporatura più robusta e indossa i guanti. In un frame è ripreso mentre bussa al citofono della villa; un modo per accertarsi dell’assenza in casa dei proprietari. Sarebbe stato proprio quest’ultimo poi a dare il via libera agli altri due complici, per entrare all’interno della proprietà.