Entra indisturbato a piedi ed esce a bordo di un mezzo (rubato) nonostante la vigilanza. Questa volta un ladro ha agito in solitaria nella zona di via Clark prima e nella parte più alta della città poi e più precisamente in tre palestre, di cui due gestite dalla società Ginnastica Salerno. Dalle abitazioni agli esercizi commerciali, dagli hotel e per finire alle strutture sportive, la città vive un periodo buio dal punto di vista della sicurezza e ora tutti chiedono controlli e maggiore sorveglianza per vivere serenamente.



Ad essere preso di mira nella notte di Natale questa volta è il palazzetto AcquaSport e a svelare la «sorpresa» che i dipendenti si sono trovati davanti al rientro dalle ferie è un post sulla pagina social della società guidata da Di Cerbo. L'uomo conosceva posti, spazi e persino cassetti: «Ladri in azione di notte anche quest'anno nel periodo natalizio. Obiettivo? Il Palazzetto della Ginnastica e la Polisportiva Linus: bottino? Due automezzi e qualche soldino in cassa. Il sistema di sorveglianza ha registrato tutto ed i carabinieri si legge - sono da ieri al lavoro. Sembrerebbe che il ladro acrobata sia persona conosciuta. Se confermata questa indiscrezione sarebbe veramente il colmo ma la vera domanda è: cosa facevano e soprattutto dove stavano le guardie giurate addette alla guardiania che tanto costano a noi tutti? Anche qui le forze dell'ordine stanno indagando».

Ed è proprio questo il dubbio di chi gestisce la struttura che insiste in un'area dove non solo c'è la sede dei carabinieri della Forestale ma anche alcuni uffici della Regione Campania che sono sorvegliati tutti i giorni (compresi i festivi) 24 ore su 24. «Noi ci siamo chiesti come fosse possibile tutto questo riferiscono dalla società - la nostra struttura si trova proprio nella stessa zona degli uffici regionali, l'area è chiusa e sorvegliata all'uscita h24 dalla vigilanza. È assurdo che qualcuno sia entrato a piedi e sia uscito poi con un mezzo continua una dipendente passando totalmente inosservato. Ma sapeva come muoversi». Oltre al danno anche la beffa: «Il ladro, incappucciato e che conosceva bene gli spazi e sapeva come muoversi ha rubato anche le chiavi degli altri automezzi. Poi ha tentato prima di rubarne uno ma ha forato uno pneumatico probabilmente nel tentativo di fuga, quindi è passato all'altro e adesso abbiamo tre mezzi fuori uso». Poi il tentativo di furto anche nella palestra adiacente senza risultato.

Ripreso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza, i carabinieri sarebbero già sulle tracce dell'uomo che ha agito la notte tra il 24 e il 25 dicembre. «Probabilmente nel tentativo di furto nell'altra palestra ha sottolineato una dipendente della società - è stato ripreso a volto scoperto». Nella stessa notte però - c'è stato un tentativo di effrazione anche ad un'altra struttura sempre gestita dalla Ginnastica Salerno, la Polisportiva Linus, tra Sala Abbagnano e Torrione Alto: «Noi siamo rientrati tutti al lavoro il 27 e anche i colleghi racconta la dipendente - hanno trovato la sorpresa: vetri rotti e i segni dell'ingresso di qualcuno. Abbiamo formalizzato la denuncia, ma non è la prima volta che accade soprattutto durante le festività». E non è la prima volta nell'ultimo periodo che ci si ritrova davanti ad episodi come questi: non più tardi di lunedì infatti c'è stato il tentativo di furto al Grand hotel, che i dipendenti della struttura sono riusciti a sventare. Episodi che si sommano a quelli dei furti in abitazione che hanno terrorizzato i residenti dei rioni collinari (e non solo) che vanno ad inserirsi nella lista per cui i cittadini ora chiedono di essere ancora di più tutelati e protetti.