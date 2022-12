Ladro acrobata messo in fuga dietro minaccia di un fucile

Ladro messo in fuga dietro minaccia di un fucile. «Sparalo, sparalo!». Accade a Baronissi, già in emergenza da mesi per l'irruzione di bande di ladri che hanno colpito in più parti del territorio, specie nelle frazioni, costringendo cittadini e residenti ad organizzarsi in ronde notturne per sventare ulteriori colpi.

In questo caso, l'episodio si è verificato ad Aiello, dove un uomo avrebbe tentato di entrare in una casa al momento vuota, data la partenza dei proprietari.

Uno dei vicini di casa si è però accorto del tentativo di intrusione, costringendo lo sconosciuto alla fuga. Il ladro acrobata - come documenta anche un video che è poi diventato virale sui social - si era arrampicato per svaligiare un’abitazione.

I proprietari erano partiti in mattinata ed il topo d’appartamento, forse conoscendo la situazione, ne aveva approfittato per svaligiare la casa. I vicini hanno intuito subito cosa stava accadendo e sono riusciti a metterlo in fuga, anche con la minaccia di spararlo. Nel video infatti è possibile sentire come più persone incitano la persona che avrebbe avuto un fucile a "sparare".