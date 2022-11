Ladro arrestato dai carabinieri: recuperata refurtiva

Un malvivente si è introdotto in un'azienda a Giffoni Sei Casali ed ha rubato tubi di rame per l'ammontare di 8.000 euro ed è stato subito arrestato dai carabinieri. Il ladro è stato tratto in arresto dai carabinieri della stazione di Giffoni Sei Casali e della compagnia di Battipaglia, agli ordini del capitano Samuele Bileti.

La refurtiva che era nascosta nell'automobile del ladro è stata interamente recuperata dai carabinieri ed è stata restituita al titolare di un'azienda che commercializza argento dove è stato compiuto il furto.