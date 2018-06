Martedì 12 Giugno 2018, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 12-06-2018 07:17

Furto sventato in quattro minuti. Ruba un’auto a Campagna, arriva a Eboli e i carabinieri lo arrestano. Salvatore Attanasio, 45 anni, pregiudicato per reati contro il patrimonio è agli arresti domiciliari in atteso del processo per direttissima, questa mattina al tribunale di Salerno. Ieri pomeriggio ha rubato una Fiat Panda a Campagna ed è stato fermato a Eboli grazie alla rapida segnalazione del proprietario. L’operazione è stata effettuata dai carabinieri del nucleo radiomobile coordinati dal capitano Geminale. L’auto è stata restituita al proprietario.