Ladro si reca a casa di un conoscente disabile e gli ruba un borsello contenete 6.000 euro. L'episodio è accaduto a Battipaglia dove i carabinieri, diretti dal maggiore Vitantonio Sisto, sono riusciti ad individuare il malvivente che è stato denunciato a piede libero per furto aggravato e per non aver rispettato i provvedimenti per evitare il contagio da coronavirus.Poi, il bandito si impossessato del borsello del disabile contenete il denaro ed anche il libretto per ritirare la pensione. Nei giorni scorsi il malvivente ha messo a segno un furto in un supermercato.