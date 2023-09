Ladro di ghisa colto sul fatto, il sindaco di Scafati pubblica la foto: «Chi lo riconosce lo segnali»

Colto sul fatto mentre ruba ghisa in via Zara a Scafati, la foto del ladro viene pubblicata e rilanciata sui social dal sindaco Pasquale Aliberti, il quale ha chiesto un aiuto anche ai cittadini per identificarlo. Una caccia all'uomo attraverso Facebook: l'individuo, a bordo di un veicolo a tre ruote, è impegnato a rubare un'installazione di ghisa che viene utilizzata per la sosta delle biciclette.

«Oggi pomeriggio a via Zara stavano rubando le griglie in ghisa - scrive Aliberti dal suo profilo - sono delinquenti che vanno puniti e noi cittadini che dobbiamo dimostrare fino in fondo che amiamo questa città. Chi riconosce da questa immagine chi potrebbe essere stato, ci faccia una segnalazione anche in privato».

L'episodio è stato denunciato anche ai carabinieri della tenenza. Un modo per identificare l'uomo potrebbe essere la lettura della targa del veicolo, qualora lo stesso sia stato ripreso anche da qualche telecamera della zona.