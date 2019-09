Mercoledì 25 Settembre 2019, 06:20 - Ultimo aggiornamento: 25-09-2019 06:23

Sorpreso a rubare di notte in una scuola di Scafati, arrestato e poi rimesso in libertà. Il furfante, un marocchino di circa trenta anni, aveva messo a segno altri furti nelle scorse settimane, almeno altri due in altrettante scuole del territorio e un altro ai danni di un centro sportivo. Nella notte tra lunedì e ieri, è stato beccato di nuovo in flagranza di reato, nella scuola media di via Martiri d’Ungheria. Stava cercando di svuotare uno dei distributori automatici di merende e monete. Sembra avesse prima messo a soqquadro alcune aule del plesso e rovistato negli armadietti di segreteria e vicepresidenza, causando danni per circa mille euro. L’attivazione dell’antifurto dell’istituto ha consentito l’immediato intervento delle forze dell’ordine. Appena ricevuta la segnalazione da parte del dirigente scolastico, i carabinieri di Scafati si sono precipitati in via Martiri d’Ungheria sorprendendo il marocchino a danneggiare il distributore. Il trentenne, braccato, non ha tentato la fuga e si è lasciato bloccare dai militari.